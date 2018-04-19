После встречи президента Украины Петра Порошенко с членами Кабинета Министров Украины не удалось согласовать совместное заявление для прессы, написало интернет-издание "Украинская правда". Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным издания, члены Кабмина и Порошенко договорились проводить такие встречи чаще Фото: president.gov.ua "Были все, кто был здесь. А те, кого не было, то их и не надо было", – рассказал интернет-изданию один из участников."Украинская правда" отмечает, что встреча совпала с рабочими визитами министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Александра Данилюка в США. Издание подчеркивает, что они "не могут похвастаться особым расположением президента". Не было на встрече и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который находится в Штатах с частным визитом.По информации издания, на мероприятие пришли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, глава Администрации Президента Игорь Райнин и его первый заместитель Виталий Ковальчук."Он говорит, что вам, мол, рассказывают, будто я собираю голоса за отставку правительства. Так это – ложь, я друг Кабмина, мы вместе. Вот я смотрю вам всем в глаза и говорю это", – процитировал слова президента один из министров по квоте Блока Петра Порошенко.Один из членов окружения премьер-министра Владимира Гройсмана рассказал, что договориться на встрече не удалось: "Порошенко собрал всех, чтобы сказать, что "все, друзья, теперь вы работаете все на мою победу". Все кивали и соглашались, пока не встала "другая сторона" и не сказала, что, мол, извините, но мы в эту игру не играем".По данным издания, члены Кабмина и президент договорились проводить такие встречи чаще и решили согласовать общее заявление для прессы, но сделать это не получилось.Закрытую встречу с членами Кабинета Министров Порошенко провел 17 апреля. Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что присутствующие обсуждали создание Украинской поместной церкви, налаживание взаимодействия парламента, президента и Кабинета Министров и антироссийские санкции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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