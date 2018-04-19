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Порошенко на закрытой встрече с членами правительства называл себя другом Кабмина и говорил о единстве
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19.04.2018 09:45
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После встречи президента Украины Петра Порошенко с членами Кабинета
Министров Украины не удалось согласовать совместное заявление
для прессы, написало интернет-издание "Украинская правда". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке По данным издания,
члены Кабмина и Порошенко договорились проводить такие встречи чаще
Фото: president.gov.ua "Были все, кто был здесь. А те, кого не
было, то их и не надо было", – рассказал интернет-изданию один
из участников."Украинская правда" отмечает, что встреча совпала с
рабочими визитами министра внутренних дел Арсена Авакова и министра
финансов Александра Данилюка в США. Издание подчеркивает, что они
"не могут похвастаться особым расположением президента". Не было на
встрече и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который
находится в Штатах с частным визитом.По информации издания, на
мероприятие пришли секретарь Совета национальной безопасности и
обороны Украины Александр Турчинов, глава Администрации Президента
Игорь Райнин и его первый заместитель Виталий Ковальчук."Он
говорит, что вам, мол, рассказывают, будто я собираю голоса за
отставку правительства. Так это – ложь, я друг Кабмина, мы
вместе. Вот я смотрю вам всем в глаза и говорю это", –
процитировал слова президента один из министров по квоте Блока
Петра Порошенко.Один из членов окружения премьер-министра Владимира
Гройсмана рассказал, что договориться на встрече не удалось:
"Порошенко собрал всех, чтобы сказать, что "все, друзья, теперь вы
работаете все на мою победу". Все кивали и соглашались, пока не
встала "другая сторона" и не сказала, что, мол, извините, но мы в
эту игру не играем".По данным издания, члены Кабмина и президент
договорились проводить такие встречи чаще и решили согласовать
общее заявление для прессы, но сделать это не получилось.Закрытую
встречу с членами Кабинета Министров Порошенко провел 17 апреля.
Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что
присутствующие обсуждали создание Украинской поместной церкви,
налаживание взаимодействия парламента, президента и Кабинета
Министров и антироссийские санкции.
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