|Во дворе частного дома в Краматорске прогремел взрыв
|19.04.2018 09:47
|
В одном из частных домовладений Краматорска прогремел взрыв, в этот момент в доме находилась семья из 2-летним ребенком. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает
"Сегодня в 4:30 в Краматорский отдел полиции поступила информация о том, что в одном из частных домовладений города прогремел взрыв", - сообщили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.
Взрывной волной повреждены окна квартиры и автомобиль. В этот момент в доме находилась семья с 2-летним ребенком. Никто не пострадал.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Константиновке Донецкой области в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки.