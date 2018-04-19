Он пообещал на встрече достичь денуклеаризации КНДР и освобождение американцев и японцев, похищенных Северной Кореей

"Я надеюсь на успешную встречу ", - сказал Трамп, сообщает Reuters .

"Если мне кажется, что эта встреча не будет полезной, подготовка к ней остановится. Если во время встречи мне кажется, что она не приносит результатов, я пойду с ней" - заявил он.

Ранее стало известно, что кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ином для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.