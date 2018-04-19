|Трамп предупредил, что может уйти из встречи с Ким Чен Ином
|19.04.2018 09:48
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Он пообещал на встрече достичь денуклеаризации КНДР и освобождение американцев и японцев, похищенных Северной КореейПрезидент США Дональд Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Ким Чен Ином, однако предупредил, что уйдет из встречи, если она покажется ему не результативной.
Фото: ap.org
"Я надеюсь на успешную встречу ", - сказал Трамп, сообщает Reuters .
"Если мне кажется, что эта встреча не будет полезной, подготовка к ней остановится. Если во время встречи мне кажется, что она не приносит результатов, я пойду с ней" - заявил он.
Ранее стало известно, что кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ином для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.
Напомним, Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ином в мае или в начале июня и выразил надежду на достижение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.
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