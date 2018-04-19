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Трамп предупредил, что может уйти из встречи с Ким Чен Ином
19.04.2018 09:48
Трамп предупредил, что может уйти из встречи с Ким Чен Ином
Он пообещал на встрече достичь денуклеаризации КНДР и освобождение американцев и японцев, похищенных Северной Кореей
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Ким Чен Ином, однако предупредил, что уйдет из встречи, если она покажется ему не результативной.
Трамп предупредил, что может уйти из встречи с Ким Чен Ином Фото: ap.org

"Я надеюсь на успешную встречу ", - сказал Трамп, сообщает Reuters .

"Если мне кажется, что эта встреча не будет полезной, подготовка к ней остановится. Если во время встречи мне кажется, что она не приносит результатов, я пойду с ней" - заявил он.

Ранее стало известно, что кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ином для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.

Напомним, Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ином в мае или в начале июня и выразил надежду на достижение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

 

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