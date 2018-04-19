|Нос был в крови: нардепы Линько и Мельничук устроили драку после эфира (фото, видео)
|19.04.2018 09:49
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Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему коллеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько.
Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.
Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии, сообщает сайт телеканала.
Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.
Как только они вышли из эфира — произошла драка. Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее только, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. «Ну, а пока я домой — спать», — сказал он.
Отметим, Сергея Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, «Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата».