Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему коллеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько.

Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.

Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии, сообщает сайт телеканала.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

Как только они вышли из эфира — произошла драка. Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее только, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. «Ну, а пока я домой — спать», — сказал он.

Отметим, Сергея Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, «Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата».

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