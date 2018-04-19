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Вся Россия в одном ролике: жесткий инцидент с участием ребенка (видео)
19.04.2018 09:50
Вся Россия в одном ролике: жесткий случай с участием ребенка (видео) По теме:

В Уфе (Российская Федерация) мужчина ударил пожилую женщину на глазах ее маленькой внучки.

Данный случай вызвал бурное обсуждение в интернете, передает  со ссылкой на .

"В этом ролике вся Россия. Злобная задиристая бабка с лицом электората Пыни. Гопник, с наслаждением бьющий тех, кто слабее. Продолжающие как ни в чем не бывало работать продавщица и охранник. И бедная девочка, с ужасом осознающая, в какой стране она родилась", - говорится на странице "Догоняй! Е7Ы09" в Twitter.







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