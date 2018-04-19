В Уфе (Российская Федерация) мужчина ударил пожилую женщину на глазах ее маленькой внучки.

Данный случай вызвал бурное обсуждение в интернете, передает со ссылкой на .

"В этом ролике вся Россия. Злобная задиристая бабка с лицом электората Пыни. Гопник, с наслаждением бьющий тех, кто слабее. Продолжающие как ни в чем не бывало работать продавщица и охранник. И бедная девочка, с ужасом осознающая, в какой стране она родилась", - говорится на странице "Догоняй! Е7Ы09" в Twitter.















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