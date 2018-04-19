Сегодня в Оболонском суде Киева в деле о госизмене Виктора Януковича свидетельские показания дает прежний Командующий ВМС Украины Юрий Ильин. 19 февраля 2014 года (в дни расстрелы на Майдане) Янукович назначил его начальником Генштаба ВСУ. 28 февраля уже Турчинов Ильина уволил. Он остался в Крыму.

Ильин заявил, что учился в военном училище, в 1975 году поступил в Одесской училище имени Фрунзе, потом служил в бригаде морской пехоты ЧФ СССР. После 1991 года служил в штабе ЧФ, в 1992 году перешел на службу в ВС Украины. Направление - морская пехота.

Был командиром батальона, потому попал в командование ВМС.

В 2008-м был назначен первым заместителем начальника штаба ВМС, потом начальником, в 2010 был назначен Командующим ВМС.

19 февраля 2014 был назначен Януковичем начальником Генштаба, а 28 февраля "был незаконно отстранен от этой должности".

"После этого был написан рапорт об увольнении, но рапорт до сих пор не рассмотрен", - добавляет он.

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