К компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком газа из Туркмении в Украину, имеют отношение трое петербуржцев, которых связывают с криминальным миром и окружением президента Владимира Путина.

Почти 20 лет назад министр топлива и энергетики России Виктор Калюжный эмоционально критиковал топ-менеджмент «Газпрома», который заключил договор с малоизвестной компанией «Итера» на перепродажу туркменского газа в Украину по газпромовским трубам, информирует svodka.net.

Калюжный агитировал за создание совместного предприятия России и Украины, и Путин тогда, как сообщалось, эту идею поддержал. Весной 2001 года глава «Газпрома» Рем Вяхирев покинул свой пост, и «Итера» лишилась полномочий поставщика туркменского газа в Украину — но только для того, чтобы они были переданы другому посреднику — некой Eural Trans Gas (ETG). Предполагалось, что «Газпром» должен был стать соучредителем ETG, но потом газовый монополист отказался от этой идеи. Кто стоит за ETG, было неизвестно.

Скандальный трейдер

ETG называли «одним из самых загадочных явлений эпохи Алексея Миллера». К ней предъявлялись те же претензии, что и к «Итере». Особенно был возмущен акционер «Газпрома» — инвестиционный фонд Hermitage Capital. Летом 2004 года он выступил с резкой критикой действий менеджмента компании, выпустив доклад «Основные проблемы „Газпрома“». По большей части он был посвящен, по версии фонда, крайне невыгодной для «Газпрома» сделке с Eural Trans Gas. Как говорилось в докладе фонда, ETG получает доходы от транспортировки газа, которые должны были доставаться «Газпрому», так как он физически соединяет стороны по сделке. Более того, получая в свое распоряжение часть газа в оплату за транспортировку, Eural Trans Gas конкурирует с «Газпромом» же на европейских рынках — компания также поставляла газ в Германию, Польшу и Словакию.

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Доля Eural Trans Gas в поставках импортного газа в Украину была даже больше, чем у «Газпрома» — 57% против 43%. Более того, «Газпром» выдал Eural Trans Gas кредит на $70 млн, еще $227 млн компания получила от Внешэкономбанка под гарантии «Газпрома». «Ведомости» писали, что на эти деньги ETG в итоге закупила газ, заменивший поставки «Газпрома» в Польше. Директор по корпоративным исследованиям ИК Hermitage Вадим Клейнер оценил упущенную выгоду «Газпрома» в $2 млрд в год.

«Не представляю себе, как менеджмент „Газпрома“ будет выпутываться из этой ситуации, — заявил тогда чиновник Минэкономразвития „Ведомостям“. — Речь ведь идет даже не о закупленном Украиной туркменском газе, попавшем в Европу по наивности „Газпрома“, а о частных поставках на экспорт под поручительство монополии. „Газпром“ сам разрушил свою монополию на экспорт».

Менеджменту выпутываться не понадобилось — поставки исправно продолжались с конца 2002 по 2005 год. В «Газпроме» называли выводы Hermitage «необоснованными и необъективными» и объясняли, что отдали транзит посреднику для того, чтобы оптимизировать налоги.

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Кто стоит за ETG, было неизвестно. Компанию создали в 2002 году трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом Семена Могилевича — российско-украинского бизнесмена и авторитета, который входил в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников. Потом владельцем себя объявил украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Документально цепочка к нему не вела — владельцами 70% акций ETG были некие гражданки Кипра — через принадлежащие им компании Dema Trustees и Dema Nominees. Hermitage Capital не смог установить бенефициаров компании и понять, с какой целью «Газпром» участвует в этой схеме.

Однако, как выяснил Дождь, к этой компании имеют отношение трое авторитетных петербуржцев, которых связывают и с криминальным миром, и с окружением Владимира Путина. Dema Trustees и Dema Nominees опосредованно владеют долей в Петербургском нефтяном терминале — одном из крупнейших на Балтике, за которым стоят фигуры Ильи Трабера, Сергея Васильева и Дмитрия Скигина. Одним из учредителей ПНТ числился Морской порт Санкт-Петербург, владельцем которого в 1990-е считался Трабер. Нынешний глава «Газпрома» Алексей Миллер в то время был директором по инвестициям в компании Трабера «ОБИП», управляющей портом, а Александр Дюков сейчас — глава «Газпром-нефти», был гендиректором самого порта. И до Морского порта Миллер был подчиненным у Дюкова — тот возглавлял ПНТ, Миллер был его замом.

Владельцы нефтяного терминала скрыты за кипрскими офшорами. Учредители одного из них — Dema Trustees и Dema Nominees. За тремя остальными стоят компании из Панамы — Parkway Holding Company и Strongbow Investment. По данным реестра Панамы, их директора — Маркус Хаслер и Грэхэм Смит. Это традиционные управляющие бизнеса Скигина, обычно они регистрируют компании в городе Руггеле (Лихтенштейн). Одна из них — Horizon International Trading. Бывший сотрудник секретной службы Монако Роберт Эринджер утверждает, что ее материнская компания — Sotrama — через торговлю нефтью отмывала деньги тамбовской ОПГ в Европе.

Васильев вышел из капитала ПНТ, утверждает Михаил Скигин, наследник бизнеса своего отца, но отказывается раскрыть какие-то детали. В интервью он рассказал, что Васильев не участвует в управлении компанией. Скигин не стал отрицать, что имеет отношение к Dema Nominees и Dema Trustees. Однако он подчеркнул, что кипрская Dema Services — видимо, юридическая фирма, которая управляет этими офшорами, — оказывает услуги многим компаниям. Но о компании Eural Trans Gas​ он слышит впервые, заявил Скигин.

«Дождь» связался с одним из бывших топ-менеджеров Морского порта. Он заявил, что знает компании Dema Trustees и Dema Nominees и принадлежали они «питерским». Точнее, назвать бенефициаров он не смог. Бывший сотрудник мэрии Петербурга считает, что за этими компаниями может стоять фактический совладелец ПНТ Сергей Васильев.

Так же как Eural Trans Gas когда-то сменила «Итеру» в качестве посредника между Украиной и «Газпромом», «Росукрэнерго» в 2005 году сменила ETG. Вскоре началась так называемая газовая война с Украиной: премьер-министр Юлия Тимошенко требовала, чтобы «Газпром» отказался от услуг посредника, глава монополии Алексей Миллер заявлял, что, пока Украина не погасит свою задолженность, сделано это не будет.

Структура собственности компании была такой же неопределенной, как и у Eural Trans Gas: это было совместное предприятие «Газпрома» и австрийской инвестиционной компании RaiffeisenInvestment, но Украина считала реальным собственником компании Семена Могилевича. Как тогда писали «Ведомости», «несмотря на то что создание Rosukrenergo было согласовано президентами России и Украины, и Владимир Путин, и Виктор Ющенко утверждали, что не знают бенефициаров трейдера». Потом реальными владельцами «Росукрэнерго» заинтересовались в американском Минюсте и ФБР, и тогда владельцем трейдера вновь объявил себя Дмитрий Фирташ.

Только в конце 2008 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение, которое предусматривало поставки газа без каких-либо посредников.

Компании, связанные с питерскими авторитетами, и сейчас имеют бизнес в Украине. Например, Suzel Enterprises Limited, принадлежащая формально некой жительнице Кипра, до 2014 года была опосредованным владельцем доли в ПНТ, а сейчас стоит за компаниями Скигина-младшего вместе с еще одной кипрской компанией — Heico Ventures Limited. Выяснилось, что эти две компании опосредованно владеют долей в одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины — «Карпатыгаз».

«Карпатыгаз» — один из основных налогоплательщиков Украины: в 2016 году компания перечислила в бюджет 3,1 млрд гривен — около 120 млн долларов. Она занимается добычей газа в партнерстве с дочкой «Нафтогаза Украины» — «Укргаздобыча». «Карпатыгаз» добывает из ее скважин более 700 млн кубометров в год.

Компанией «Карпатыгаз» на 100% владеет Misen Enterprises AB, ее половиной акций в свою очередь распоряжается шведская Misen Energy AB. При этом большая часть Misen Energy на самом деле принадлежит кипрским офшорам. Так, 29,6% акций компании Misen Energy AB принадлежит кипрской Norchamo Ltd, которой владеют Heico Ventures Limited и Suzel Enterprises Limited.

Кроме того, у этих двух офшоров были и другие интересы в Украине. Украинский Forbes сообщал, что компаниям опосредованно принадлежит газовый нефтетрейдер «Лидергаз». В 2012 году дочерняя компания «Нафтогаза Украины» — «Укртрансгаз» — подписала с «Лидергазом» договор на 2,4 млрд гривен (тогда — 300 млн долларов) на покупку газа для технического обеспечения транзита российского газа. В 2016 году «Лидергаз» был переоформлен на своего гендиректора Вадима Дворака.

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