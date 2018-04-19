По данным правоохранителей, заместитель мэра Миргорода Полтавской области передал $300 начальнику межрайонного отдела управления защиты экономики Национальной полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Заммэра Мирогорода задержали 16 апреля Фото: Андрій Лисенко / Facebook "16 апреля этого года указанное должностное лицо разоблачили и задержали после передачи $300 неправомерной выгоды майору полиции, начальнику межрайонного отдела управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области за решение вопроса о несоставлении протокола на его родственника об административном правонарушении, связанном с коррупцией", – напомнили в военной прокуратуре.Задержанному вменяют ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители хотят через суд отстранить заммэра от должности. Чиновнику грозит от четырех до восьми лет заключения с возможной конфискацией имущества.Имени подозреваемого правоохранители не называют. На сайте горсовета Миргорода указано, что у местного градоначальника Сергея Соломахи есть три заместителя: Сергей Павленко, Сергей Швайка, Борис Баришполец.Местное интернет-издание "Полтавщина" пишет со ссылкой на источники, что на взятке задержали Павленко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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