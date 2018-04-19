Беглый народный депутат Украины Александр Онищенко заплатил 1 миллион долларов лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко за переход депутата Сергея Мельничука в объединение "Воля народа". Об этом он сказал в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE .

По словам парламентария, все это он описал в своей книге "Петр пятый".

Также Онищенко отметил, что депутатской группе "Воля народа" не хватало одного депутата. Из-за этого была достигнута договоренность с Ляшко и он за 1 миллион долларов исключил Мельничука из фракции, Для того, чтобы прежний командир батальйона "Айдар" не потерял свой депутатский мандат, ему пришлось перейти в "Волю народа".

Стоит отметить, что Мельничук прошел в Раду по списку Радикальной партии, следовательно в случае исключения из фракции у него могли забрать и мандат.

"Я об этом узнал через некоторое время. Но все мои попытки об этом рассказать блокировались. Меня разыграли "в темную", а скотынякы (радикалы, - ред.) воспользовались ситуацией - отстранили меня от пяти заседаний в Раде, забрали с Комитета по обороне, повыбивали со всех позиций, которые я занимал. Фракция зашла в парламент практически на крови батальйона (Айдар, - ред.)", - рассказал свою точку зрения Мельничук.

На слова экс-командира Айдара возразил Дмитрий Линько: "Сергея Мельничука брали в список, как и меня. Это оказалось ошибкой. То, что он говорит, бред. Внефракционных депутатов очень много. Они постоянно переходят. Его выгнали за то, что он вместе со своими ребятами украл экс-руководителя "Укрспирта", который потом выехал за границу. После этого блокировал Министерство обороны. На это все не было никакой реакции Сергея Мельничука и нам пришлось исключить его из фракции".

В свою очередь Мельничук возразил: "Вы сделали это за то, что я стоял под Минобороны. Против руководства Минобороны и Генерального штаба".

После этого депутаты еще несколько минут пытались что-то доказать другу другу и Мельничук заявил Линько: "Ротяку закрой". Дальше народных депутатов уже пришлось разнимать ведущим, ведь дело шло к драке.

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