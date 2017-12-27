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Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"
27.12.2017 12:27
Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"
Премьер объявил, что Романов не способен погасить долги на заводе им. 61 коммунара
Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал отставки генерального директора концерна "Укроборонпром" Романа Романова.
Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома" Фото: unian.ua

"Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривался вопрос задолженности на судоремонтном заводе им. 61 коммунара в Николаеве. Я подписал поручение о погашении долга перед коллективом руководителю" Укроборонпрома ". Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27-е, задолженность не погашена", -  заявил Гройсман на заседании правительства в среду.

26 декабря рабочие Судостроительного завода им. 61 коммунара перекрывали дорогу на Варваровский мост в Николаеве с требованием погасить доли по зарплате.

Я сегодня подпишу представление на имя Президента. А советую руководителю" Укроборонпрома "сегодня освободиться самостоятельно" , - заявил Гройсман.

Напомним, в ноябре во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн "Укроборонпром", в управлении которого находится предприятие.

На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить "Укроборонпрома" до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе.

НАБУ расследует  манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" .

Отметим также, что  Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны разрывает партнерство с ГК Укороборонпром из-за отсутствия реформ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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