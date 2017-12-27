Премьер объявил, что Романов не способен погасить долги на заводе им. 61 коммунара

"Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривался вопрос задолженности на судоремонтном заводе им. 61 коммунара в Николаеве. Я подписал поручение о погашении долга перед коллективом руководителю" Укроборонпрома ". Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27-е, задолженность не погашена", - заявил Гройсман на заседании правительства в среду.

26 декабря рабочие Судостроительного завода им. 61 коммунара перекрывали дорогу на Варваровский мост в Николаеве с требованием погасить доли по зарплате.

" Я сегодня подпишу представление на имя Президента. А советую руководителю" Укроборонпрома "сегодня освободиться самостоятельно" , - заявил Гройсман.

Напомним, в ноябре во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн "Укроборонпром", в управлении которого находится предприятие.

На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить "Укроборонпрома" до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе.

НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" .