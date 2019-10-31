Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, начал встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что переговоры проходят в узком кругу.

По окончании встречи глава государства примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО, которое состоится в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.

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