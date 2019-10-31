|Зеленский встретился с генсеком НАТО
|31.10.2019 10:29
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, начал встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве(function() })();
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что переговоры проходят в узком кругу.
По окончании встречи глава государства примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО, которое состоится в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.
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