Правительство ФРГ подтвердил обязательства принять более 10 тыс. беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в рамках Программы переселения в ЕС

О таких планах рассказал журналистам еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос, сообщает Укринформ .

"Немецкое правительство снова тут как тут, когда речь идет о международной солидарности", - похвалил еврочиновник Берлин, где его ожидают в четверг.

По словам Аврамопулос, на этой неделе правительство ФРГ подтвердил обязательства принять более 10 000 беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в рамках Программы переселения в ЕС.

"Поскольку уже есть обязательства других государств-членов принять 40000 беженцев, цель Программы переселения уже достигнута и даже превышена", - выразил оптимизм Аврамопулос.

Программа была запущена Еврокомиссией прошлым летом для обеспечения отдельно уязвимых беженцев прямым и безопасным маршрутом в Европу. Ожидается, что к осени 2019 по меньшей мере 50 000 беженцев, в основном из Северной Африки, будут размещены в ЕС. ЕС намерен поддержать принимающие страны, выделив на это полмиллиарда евро.

Он также заявил о необходимости как можно скорее вернуться к нормальной работе шенгенской системы и отменить контроль на границах.

Германия только недавно объявила, что продолжит пограничные проверки на границе с Австрией - после мая.

В Берлине Аврамопулос будет встречаться с главой МВД ФРГ Хорстом Зеэхофером.

Парламент Германии 1 февраля, принял закон о прием членов семей вынужденных мигрантов из опасных регионов.