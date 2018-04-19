В 2019 году в Великобритании могут запретить продажу ватных палочек, пластиковых трубочек и еще ряда других одноразовых изделий из пластика. Планируется, что это станет новым этапом кампании по борьбе с загрязнением рек и мирового океана, пишет газета The Guardian.

С заявлением о запрете премьер-министр Тереза Мэй планирует выступить 19 апреля на встрече глав правительств стран Британского содружества.

По данным министра окружающей среды Майкла Гоува, в королевстве ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек. В газете отмечают, что правительство планирует выделить на развитие новых технологий, которые помогут решить проблему пластиковых отходов, 61 млн фунтов стерлингов ($86 млн).

Несколько лет назад, осенью 2015 года, в королевстве был веден налог в размере 5 пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Введение платы привело к сокращению их использования на 83% за первый год. В январе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер предложил ввести подобный налог на всей территории ЕС.

Некоторое время назад в прибрежной зоне Мурсии (на юго-востоке Испании) был обнаружен труп 10-метрового кашалота. В результате вскрытия его желудка эксперты обнаружили пластиковые пакеты, канистру, а также несколько частей веревки и сеть. Специалисты пришли к мнению, что кит умер из-за того, что не смог переварить весь проглоченный пластик.

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