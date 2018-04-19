Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с членами правительства вечером 17 апреля говорил о единстве и совместной работе, сообщило интернет-издание "Украинская правда".

"Были все, кто был здесь. А те, кого не было, то их и не надо было", – рассказал интернет-изданию один из участников.

"Украинская правда" отмечает, что встреча совпала с рабочими визитами министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Александра Данилюка в США.

Издание подчеркивает, что они "не могут похвастаться особым расположением президента".

Не было на встрече и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который находится в Штатах с частным визитом.

По информации издания, на мероприятие пришли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, глава Администрации Президента Игорь Райнин и его первый заместитель Виталий Ковальчук.

"Он говорит, что вам, мол, рассказывают, будто я собираю голоса за отставку правительства. Так это – ложь, я друг Кабмина, мы вместе. Вот я смотрю вам всем в глаза и говорю это", – процитировал слова президента один из министров по квоте Блока Петра Порошенко.

Один из членов окружения премьер-министра Владимира Гройсмана рассказал, что договориться на встрече не удалось:

"Порошенко собрал всех, чтобы сказать, что "все, друзья, теперь вы работаете все на мою победу".

Все кивали и соглашались, пока не встала "другая сторона" и не сказала, что, мол, извините, но мы в эту игру не играем".

По данным издания, члены Кабмина и президент договорились проводить такие встречи чаще и решили согласовать общее заявление для прессы, но сделать это не получилось.

Закрытую встречу с членами Кабинета Министров Порошенко провел 17 апреля.

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что присутствующие обсуждали создание Украинской поместной церкви, налаживание взаимодействия парламента, президента и Кабинета Министров и антироссийские санкции.

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