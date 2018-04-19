|В Ереване полиция начала задержания демонстрантов, - ФОТ
|19.04.2018 10:04
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СМИ передают, что перед этим произошло столкновение между полицией и протестующимиВ Ереване полиция начала задержания демонстрантов, блокировали здание парламента.
Фото: armeniasputnik.am
По последним данным, задержаны 20 участников акции. Как передает armeniasputnik, перед этим произошла драка между силовиками и митингующих, - сообщает NEWS.am.
Демонстранты пришли к правительственному зданию, чтобы блокировать работу сотрудников. Силовики пытались помешать им и заблокировали проход. Сначала были задержаны трое человек. Лидер парламентской фракции "Элк" и партии "Общественный договор" в Армении Никол Пашинян призвал "не трогать полицию даже пальцем".
Фото: armeniasputnik.am
Известно, что в здание направлены дополнительные силы милиции, полиция окружила ее с четырех сторон.
"Специальные силы полиции оттягивают демонстрантов с лестницы, сидящих в первом ряду", - говорится в сообщении.
А Пашинян призывает сотрудников правительства выйти к ним.
Фото: armeniasputnik.am
Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.
Глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении .