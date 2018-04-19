СМИ передают, что перед этим произошло столкновение между полицией и протестующими

По последним данным, задержаны 20 участников акции. Как передает armeniasputnik, перед этим произошла драка между силовиками и митингующих, - сообщает NEWS.am.

Демонстранты пришли к правительственному зданию, чтобы блокировать работу сотрудников. Силовики пытались помешать им и заблокировали проход. Сначала были задержаны трое человек. Лидер парламентской фракции "Элк" и партии "Общественный договор" в Армении Никол Пашинян призвал "не трогать полицию даже пальцем".

Фото: armeniasputnik.am

Известно, что в здание направлены дополнительные силы милиции, полиция окружила ее с четырех сторон.

"Специальные силы полиции оттягивают демонстрантов с лестницы, сидящих в первом ряду", - говорится в сообщении.

А Пашинян призывает сотрудников правительства выйти к ним.

Фото: armeniasputnik.am