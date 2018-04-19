Состояние пострадавших в аварии в Кривом Роге остается без изменений. В больнице продолжают оставаться 14 человек, один человек — в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи надеются на улучшение состояния их здоровья, говорится в сюжете ТСН.Утро.

На место, где произошла трагедия, продолжают нести цветы. В Кривой Рог приезжают родственники людей, погибших в автокатастрофе.

«Я приехала из Хмельницкого. Сестра моя тоже приехала из Славянска. Очень тяжело, очень жаль, но она останется с нами навсегда в наших сердцах», — сказала Галина Митюк, сестра погибшей.

Как стало известно, централизованной церемонии прощания с погибшими власть решила не проводить, каждая семья будет переживать собственную беду в кругу близких. Большинство погибших в автокатастрофе будут хоронить сегодня. Все расходы на себя взяло металлургическое предприятие, где работали люди.

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