Коломойский хочет попасть в милость к Тимошенко, будучи уверенным в том, что именно она в следующем году станет новым президентом. Об этом заявил политический аналитик Денис Гороховский.

"Вот наблюдая за Игорем Валерьевичем Коломойским и его бурной активностью в публичном поле. Он и президента критикует, и забвение после выборов пророчит. И обещает поддержать любого реального оппонента. В общем, вата ватой.

Но тут есть один интересный момент, который абсолютно нетипичен для Игоря Валерьевича.

Обычно о политиках он говорит в трех вариациях:

1- этот п**орас

2- это мой кореш и мы вместе мутим крутые штуки

3- это мой миньон.

Я помню буквально несколько персон, с кем Коломойский публично разговаривал с позиции приклоняющегося.

И вот тут Коломойский публично называет Тимошенко главным фаворитом предвыборной гонки (перед этим обещая поддержать любого реального фаворита), тем самым публично заявляет о готовности поддержать ЮВТ в битве против Петра.

При этом, сразу же отмечает, что не только не вел никаких переговоров с ней о сотрудничестве, но и не имеет каких-либо договоренностей.

Но, помимо этого, он еще и опровергает слух о их встрече в Израиле.

Казалось бы, зачем?

Если ты публично поддержал сильнейшего, то по логике нужно показывать, что вы близки, тем самым обеспечивая себе дополнительные висты. А учитывая заявления по Порошенко, вряд ли можно предположить, что Беня боится последствий.

Тогда зачем?

У меня только один вариант: он очень хочет попасть в милость к Тимошенко, будучи уверенным в том, что именно она в следующем году станет новым президентом.

Но у него нет абсолютно никаких договоренностей с ней, а значит и никаких гарантий, что он не станет опальным олигархом, с которого спросят за все былое.

Тем более, что у них история взаимоотношений не самая однозначная.

Например, во многом благодаря ИВК Днепропетровск лишился Евро-2012, а ЮВТ лишилась поддержки города перед президентскими выборами 2010 года, когда в результате она проиграла Януковичу.

Так что, как говорится, будем посмотреть. Но наблюдать за Беней в такой ситуации очень забавно." - Заявил Денис Гороховский.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский, совладелец группы "Приват" и телеканала 1+1 поддержит на будущих выборах президента Украины любого достойного кандидата, кроме нынешнего президента Петра Порошенко. Фаворитом гонки он читает лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Об этом Коломойский заявил "Радио Свободе".

Также он отметил, что сейчас у него нет договоренностей ни с одним из кандидатов.

"Нет, ни с кем нет. А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Он уточнил, что имеет ввиду Юлию Тимошенко. "Я считаю, что это любимец президентской гонки уже сегодня", - сказал Коломойский.

Он также отметил, что нет договоренностей о поддержке им Тимошенко на выборах.

"Нет, никаких вообще. Никаких переговоров не вел", - сказал Коломойский..

На вопрос журналиста, что была информация о том, что он вроде бы встречался с Тимошенко в Израиле, в Тель-Авиве, олигарх ответил: "Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался возле Женевского озера на фонтане в реальном времени, и Вы бы поняли, насколько это смешно".

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