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Регламентный Комитет не нашел доказательств против Дубневича в представлении Генпрокурора
31.10.2019 10:37

Состоялось заседание Комитета по вопросам Регламента Верховной Рады Украины, на котором рассматривалось Представление Генпрокурора Руслана Рябошапки о привлечении к уголовной ответственности, задержании и согласии на взятие под стражу народного депутата Украины, члена парламентской группы "будущего" Ярослава Дубневича, сообщает ZiK.

Регламентный Комитет не нашел доказательств против Дубневича в представлении Генпрокурора

После выступления Генпрокурора, прокурора САП Назара Холодницького, самого нардепа Дубневича и его адвоката,  Комитет принял решение передать таки Представление на голосование в парламент, однако в своем заключении указал, что доказательств в деле народного избранника явно недостаточно, а многие из доказательств, предоставленных Генпрокуратурой, являются необоснованными.

 

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Ярослав Дубневич.

Напомним, ранее председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда в Верховной Раде Украины будут голосовать о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, члена депутатской группы "будущего" Ярослава Дубневича.

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