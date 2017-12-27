|Руководство государства планирует встречу с освобожденными заложниками в "Борисполе"
|27.12.2017 12:29
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Встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена на Донбассе, запланирована 27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь" состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных.
Ориентировочное время ожидания встречи - с 18:00.
Напомним, освобождение заложников на Донбассе запланировано на 27 декабря.
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