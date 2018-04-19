Между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько накануне вечером произошло столкновение после их участия в программе в эфире одного из украинских телеканалов. Соответствующие фотографии и видео обнародовал на своей странице в Facebook один из нардепов, передает

"Нос разбил, пройдет", - прокомментировал на опубликованном видео Линько случай с Мельничуком.

При этом Линько отметил, что "не будет писать заявление", но его соперник ответит "по закону".

Сам Мельничук, комментируя событие, отметил, что "Линько сказал, что я сзади ударил его в лицо...".

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