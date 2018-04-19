Он имеет гражданство Нидерландов

"Дорогие друзья, я уже в Нидерландах. Спасибо вам за все", - написал он в Facebook утром 19 апреля.

Гусейнов покинул Азербайджан около 10 лет назад, после того как его похитили и жестоко избили. Похитителей до сих пор не нашли. Журналист имеет гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом «Туран», который транслируется из-за рубежа.

Ранее азербайджанский оппозиционный журналист Фикрат Гусейнов заявлял, что 5 марта его пытались похитить в Киеве с арендованной квартиры.

В начале апреля у него закончился срок меры пресечения, и 16 апреля он получил на руки свой паспорт, получив возможность покинуть Украину.

О задержании Гусейнова в аэропорту "Борисполь" стало известно 14 октября 2017-го. По данным Госпогранслужбы, причиной задержания стало то, что журналист находится в базе разыскиваемых лиц Интерпола. Сначала его арестовали, но затем суд отпустил журналиста на поруки народного депутата Николая Княжицкого.

По данным Генпрокуратуры Украины, в Азербайджане Гусейнову инкриминируют обман, подделку документов и организации незаконной миграции.

Журналист Фикрат Гусейнов оставил Азербайджан более 10 лет назад, после того, как его похитили и жестоко избили, а похитителей не нашли. Он получил статус беженца в Нидерландах, а позднее - гражданство этой страны.

Дело Фикрата Гусейнова - не единственный такой случай в Украине. Примерно в тот же период времени, когда задержали этого азербайджанского журналиста - осенью прошлого года - было еще два задержания, так же - через розыск Интерпола. Речь идет об оппозиционной журналистке и блогера из Казахстана Жанар Ахметова и узбекского журналиста Назруллу Охунджонова. По данным проекта «Без границ», как и Гусейнова, их обоих отпустили на поруки депутатов Верховной Рады Украины, но судебных решений по этим делам до сих пор нет.