|Появились поражающие кадры с протестов в Армении (фото)
|19.04.2018 10:15
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К утру 19 апреля массовые протесты в столице Армении не стихают, а участники многочисленных митингов не желают уходить с улиц.
Данная информация была обнародована в СМИ со ссылкой на полицию Еревана.
Отмечается, что люди обещают блокировать дороги и госучреждения.
Известно, что правоохранители Армении во время массовых
протестов уже задержали 84 человека. “В центре армянской столицы до
сих пор остаются сотни недовольных. Они обещают блокировать дороги
и госучреждения”, — говорится в сообщении.
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