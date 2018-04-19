К утру 19 апреля массовые протесты в столице Армении не стихают, а участники многочисленных митингов не желают уходить с улиц.

Данная информация была обнародована в СМИ со ссылкой на полицию Еревана.

Отмечается, что люди обещают блокировать дороги и госучреждения.

Известно, что правоохранители Армении во время массовых протестов уже задержали 84 человека. “В центре армянской столицы до сих пор остаются сотни недовольных. Они обещают блокировать дороги и госучреждения”, — говорится в сообщении.



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