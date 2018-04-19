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В Раде заявили, что на Донбассе на стороне террористов воевали 25 граждан Италии
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19.04.2018 10:16
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Группа народных депутатов обратилась с запросами в военную
прокуратуру и СБУ по поводу итальянцев, которые воевали на Донбассе
против Украины, рассказал народный депутат фракции БПП Андрей
Антонищак. В ГПУ передали список итальянцев, которые воевали за
боевиков Фото: ЕРА "Группа народных депутатов обратилась с
запросами в военную прокуратуры и СБУ. Мы получили списки с
данными, в том числе с номерами мобильных телефонов, 25 итальянцев,
которые принимали и принимают участие в войне против нашего
государства на Донбассе", – отметил он.Антонищак уточнил, что
они воевали в батальонах террористов "Восток" и "Призрак".По словам
нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна передать данные
итальянским коллегам. "По нашей информации, эти граждане
Италии могут быть причастны к гибели мирного населения и украинских
военнослужащих. Поэтому мы передали все документы и обращаемся к
ГПУ, МВД, СБУ – внести сведения в Единый список досудебного
расследования по соответствующим статьям УКУ", – сказал
Антонищак.Политик добавил, что эту информацию передавали послу
Италии в Украине, но никакой реакции не было."Поэтому от имени
парламента мы просим Министерство иностранных дел Украины вручить
послу Италии в Украине ноту протеста в связи с участием итальянских
граждан в войне против Украины", – заключил
депутат.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками.С 5 ноября 2015
года вступил в силу закон, позволяющий иностранцам служить в
украинской армии. Согласно этому закону, иностранцы и лица без
гражданства могут проходить военную службу по контракту в ВСУ, они
носят военную форму, имеют статус военнослужащего и им пожизненно
устанавливаются воинские звания.В марте 2016 года рабочая группа
ООН заявила, что в войне на Донбассе участвует много
иностранных наемников и кадровых военных. Иностранцы воюют как
на стороне сил АТО, так и на стороне террористических "ЛНР" и
"ДНР".В июле 2017 года в ГПУ заявили, что за совершение
преступлений против национальной безопасности Украины и ее
территориальной целостности привлечены к уголовной ответственности
84 иностранца, из них 64 – граждане России.
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