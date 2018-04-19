Группа народных депутатов обратилась с запросами в военную прокуратуру и СБУ по поводу итальянцев, которые воевали на Донбассе против Украины, рассказал народный депутат фракции БПП Андрей Антонищак. В ГПУ передали список итальянцев, которые воевали за боевиков Фото: ЕРА "Группа народных депутатов обратилась с запросами в военную прокуратуры и СБУ. Мы получили списки с данными, в том числе с номерами мобильных телефонов, 25 итальянцев, которые принимали и принимают участие в войне против нашего государства на Донбассе", – отметил он.Антонищак уточнил, что они воевали в батальонах террористов "Восток" и "Призрак".По словам нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна передать данные итальянским коллегам. "По нашей информации, эти граждане Италии могут быть причастны к гибели мирного населения и украинских военнослужащих. Поэтому мы передали все документы и обращаемся к ГПУ, МВД, СБУ – внести сведения в Единый список досудебного расследования по соответствующим статьям УКУ", – сказал Антонищак.Политик добавил, что эту информацию передавали послу Италии в Украине, но никакой реакции не было."Поэтому от имени парламента мы просим Министерство иностранных дел Украины вручить послу Италии в Украине ноту протеста в связи с участием итальянских граждан в войне против Украины", – заключил депутат.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.С 5 ноября 2015 года вступил в силу закон, позволяющий иностранцам служить в украинской армии. Согласно этому закону, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу по контракту в ВСУ, они носят военную форму, имеют статус военнослужащего и им пожизненно устанавливаются воинские звания.В марте 2016 года рабочая группа ООН заявила, что в войне на Донбассе участвует много иностранных наемников и кадровых военных. Иностранцы воюют как на стороне сил АТО, так и на стороне террористических "ЛНР" и "ДНР".В июле 2017 года в ГПУ заявили, что за совершение преступлений против национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 – граждане России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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