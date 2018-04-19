Американка Кайл Майерс задолго до беременности решила, что будет воспитывать своего ребенка нейтрально, вне зависимости от пола, пишет со ссылкой на .

Таким образом, она знала: все равно родится ли мальчик или девочка, они с партнером будут воспитывать ребенка нейтрально.

Что это значит? Никаких машинок или кукол, никакой «мальчишеской» или «девчачьей» одежды и прочих акцентов на половую принадлежность.

Кайл говорит, что пришла к такому решению в процессе изучения психологии гендера в Университете штата Юта, когда поняла, что гендер — это социальная конструкция, которую общество навязывает детям с рождения.

«Разумеется, есть биологические различия полов. Но когда начинаешь изучать глубже, понимаешь, что сами по себе они намного менее значительны, чем-то понятие, которое накручивает вокруг социум», — поясняет американка.

Два года назад Кайл и ее партнер стали родителями. Но ни их друзья, ни даже дедушки с бабушками до их пор не знают, кто у пары родился — мальчик или девочка.

Молодые родители назвали младенца нейтрально — Зуми. Пара рассказывает, что выбирает ребенку нейтральную одежду, не ограничивает в выборе игрушек и развлечений. Кайл уверена, что это убережет ребенка от стереотипов: что больше подходит мальчикам, а что — девочкам.

Удивительно, но родственники и правда не в курсе пола рожденного ребенка. Бабушек и дедушек Зуми не допускают к купанию или переодеванию малыша.

«Это, конечно, создает определенные трудности и заставляет наших родителей расстраиваться из-за невозможности участвовать в таких интимных моментах жизни ребенка. Но мы считаем, что это пойдет на пользу Зуми», — говорит Кайл.

Супруги не исключают, что через два-три года у них с Зуми начнутся трудности. Ведь к этому времени ребенок осознает свою половую принадлежность, начнет сравнивать себя с другими детьми. Но они надеются, что полученный нейтральный опыт поможет Зуми осознать себя в первую очередь человеком, чем лицом женского или мужского пола.

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