Служба безопасности Украины опубликовала данные о 20 наемниках российской частной военной компании «Вагнер», которых тайно доставили в Сирию на российском военном корабле.

Обнародование этих данных стало ответом на заявление Минобороны РФ, что крейсер «Варяг» якобы непригоден для транспортировки личного состава и техники, информирует пресс-центр ведомства в среду, 18 апреля.

«Прекрасно понимаю, что эта информация является очень неудобной для высшего военного и, пожалуй, и политического руководства России. В связи с чем МО РФ различным образом старается «не видеть русских «ихтамнетов», ни в Украине, ни в Сирии», — говорится в главы СБУ Василия Грицака.

По данным СБУ, из российского Владивостока в Сирию на военном корабле были отправлены наемники — преимущественно жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия.

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Глава СБУ обратил внимание, что как минимум для двух наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломонов) плаванье на «Варяге» стало «путешествием в один конец».

«Также отмечаю, что в случае возникновения у МО РФ «трудностей» в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа «ихтамнетов» Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию для донесения правды к гражданам

России и ликвидации «неосведомленности» высших офицеров МО РФ», — заявил Грицак.

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