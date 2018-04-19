|СБУ опубликовала данные о 20 наемниках «Вагнера», тайно отправленных в Сирию (фото)
|19.04.2018 10:26
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Служба безопасности Украины опубликовала данные о 20 наемниках российской частной военной компании «Вагнер», которых тайно доставили в Сирию на российском военном корабле.
Обнародование этих данных стало ответом на заявление Минобороны РФ, что крейсер «Варяг» якобы непригоден для транспортировки личного состава и техники, информирует пресс-центр ведомства в среду, 18 апреля.
«Прекрасно понимаю, что эта информация является очень неудобной для высшего военного и, пожалуй, и политического руководства России. В связи с чем МО РФ различным образом старается «не видеть русских «ихтамнетов», ни в Украине, ни в Сирии», — говорится в главы СБУ Василия Грицака.
По данным СБУ, из российского Владивостока в Сирию на военном корабле были отправлены наемники — преимущественно жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия.
Глава СБУ обратил внимание, что как минимум для двух наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломонов) плаванье на «Варяге» стало «путешествием в один конец».
«Также отмечаю, что в случае возникновения у МО РФ «трудностей» в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа «ихтамнетов» Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию для донесения правды к гражданам
России и ликвидации «неосведомленности» высших офицеров МО РФ», — заявил Грицак.