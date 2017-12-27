|ТОП-5 самых дорогих автомобилей, ездящих на дорогах Украины (фото)
|27.12.2017 12:32
|
По желанию покупателя могут провести и тюнинг двигателя Mercedes G63 AMGtopgir.com.ua
В 2017 году на украинских дорогах было замечено немало дорогих автомобилей. Среди элитных внедорожников и кроссоверов было выделено 5. Об этом сообщает ТопЖыр.
В Днепре появился электромобиль Tesla Model X в дорогом исполнении P100D. Даже в Штатах такой кроссовер Тесла стоит 101 800 долларов.
Судя по фото, автомобиль только-только прибыл в Украинуtopgir.com.ua
Еще одно творение Mansory – 840-сильный Mercedes G-Class Widebody, замеченный в Днепре. К слову, в Украине давно уже обитает Мерседес Гелендваген Мансори Казаха.
Кроссовер Maserati Levante неоднократно замечали на украинских дорогах в разных исполнениях. Самым дорогим является вариант от Mansory с ярким обвесом и форсированным до 465 л с V6 твин-турбо.
Бентли Бентайга Мансори узнается по скромному обвесу и 22-дюймовым каткамtopgir.com.ua
Если уже говорить про Мерседес Гелендваген, то нет ничего круче Mercedes G63 AMG 6X6. В Украине шестиколесный Гелик продавали за невероятные 40 млн гривен.
За самый впечатляющий Гелендваген в Украине просят 1,3 миллиона евроtopgir.com.ua Источник