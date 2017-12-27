По желанию покупателя могут провести и тюнинг двигателя Mercedes G63 AMG

В 2017 году на украинских дорогах было замечено немало дорогих автомобилей. Среди элитных внедорожников и кроссоверов было выделено 5. Об этом сообщает ТопЖыр.

В Днепре появился электромобиль Tesla Model X в дорогом исполнении P100D. Даже в Штатах такой кроссовер Тесла стоит 101 800 долларов.

Судя по фото, автомобиль только-только прибыл в Украину

Еще одно творение Mansory – 840-сильный Mercedes G-Class Widebody, замеченный в Днепре. К слову, в Украине давно уже обитает Мерседес Гелендваген Мансори Казаха.

Кроссовер Maserati Levante неоднократно замечали на украинских дорогах в разных исполнениях. Самым дорогим является вариант от Mansory с ярким обвесом и форсированным до 465 л с V6 твин-турбо.

Бентли Бентайга Мансори узнается по скромному обвесу и 22-дюймовым каткам

Если уже говорить про Мерседес Гелендваген, то нет ничего круче Mercedes G63 AMG 6X6. В Украине шестиколесный Гелик продавали за невероятные 40 млн гривен.

За самый впечатляющий Гелендваген в Украине просят 1,3 миллиона евро

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