Президент Армении Армен Саркисян подписал закон О ратификации Соглашения про всеобъемлющее и расширенное партнерство между Арменией и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами этой организации. Об этом сообщает со ссылкой на NEWS.am.

Национальные сборы Армении единогласно ратифицировали это соглашение 11 апреля.

Как сообщал в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.

Напомним, накануне полиция в Армении задержала почти 90 митингующих.

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