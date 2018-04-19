|Президент Армении подписал соглашение про всеобъемлющее партнерство с ЕС
|19.04.2018 10:27
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Президент Армении Армен Саркисян подписал закон О ратификации Соглашения про всеобъемлющее и расширенное партнерство между Арменией и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами этой организации. Об этом сообщает со ссылкой на NEWS.am.
Национальные сборы Армении единогласно ратифицировали это соглашение 11 апреля.
Как сообщал в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.
Напомним, накануне полиция в Армении задержала почти 90 митингующих.
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