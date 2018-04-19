На записи голоса обсуждают газовое соглашение бизнесмена Золочевского

На записи голос, похожий на голос президента, обсуждает с Онищенко перспективу соглашения с экс-министром экологии Николай Злочевский.

Во время разговора между Онищенко и как он утверждает, Порошенко, речь шла о закрытии уголовных дел против бывшего министра экологии Николая Золочевского, который через Онищенко предлагал Порошенко заключить сделку. Злочевский сообщил, что приобрел газодобывающую компанию "КУБ-Газ", которой принадлежит пять лицензий на добычу и одна лицензия на разведку на востоке Украины, и готов войти в бизнес как инвестор и поделиться с Порошенко частью прибыли.

"Это стенограмма одной из записей с голосом президента, которую мне удалось записать в его кабинете, когда понимал, что отношений между нами нет и быть не может. Аудиофайл прошел экспертизу, и подлинность его подтверждена. Как насчет этой пленки, так и других. Документы я готов предоставить всем заинтересованным следственным органам, часть из них уже взята в работу, интересные диалоги " , - написал Онищенко в своей книге, отрывок из которой опубликовало издание " Страна ".

Январь, 2016, кабинет Петра Порошенко.

Петр Порошенко (ПП): Привет, рад видеть.

Александр Онищенко (ОО): Добрый вечер.

ЧП: Ты загорел, где отдыхал?

ОО Да, был в Дубае, время отпусков, и я тренируюсь. В этом году Олимпиада, и я готовлюсь.

ЧП: Ты что, сам будешь выступать?

ОО Ну конечно, я же вам уже рассказывал. Я уже выступал на Олимпиаде и в Китае, и в Лондоне.

ЧП: Как там Юля?

ОО Я не знаю, я ее не видел, где отдыхает после Нового года, думаю, что не в Киеве. Что-то нужно узнать у нее?

ЧП: Да нет, она продолжает мутить против меня. Мне здесь информацию приносят.

ОО Я не думаю, что она это делает. Она приедет, давайте я организую вам встречу.

ЧП: Как она вернется, дай мне знать.

ОО: Она сразу после праздников приедет, я передам через Юру (первый помощник президента Юрий Онищенко). Я еще вот по какому вопросу хотел переговорить. В Дубае встретил Злочевский, он уже год с Игорем (Кононенко) решает вопрос. Не знаю, доходит до вас или нет все об их договоренности. Злочевский попросил меня поговорить с вами и сделать некоторые предложения. Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально.

ЧП: Ну давай, рассказывай, что он там предлагает.

ОО: Первое, вы знаете, что Кульчик умер и Коля выкупил у него компанию?

ПП: Ну.

ОО Компания очень перспективная, то есть добывает около 20000000 кубов. Второе, Коля выкупил компанию с гидроразрыва. Компания интересна, потому что вопрос гидроразрыва при добыче газа очень актуален. Он готов заключать контракты с "Нафтогазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у нас есть компании, в которых заключены договоры о совместной деятельности с "Шелл" и "ЭксонМобил", эти компании выходят как инвесторы, но ценность этих компаний - под них сделан специальный законопроект, освобождающий эти компании от рентных платежей как инвесторов. То есть рентные платежи, но они очень маленькие - до 2%. Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместной деятельности. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и вся прибыль будем делить 50/50. Вы в курсе, что Коля уже поставил на ваши компании более 10000000 долларов?

ЧП: Да, я в курсе.

ОО Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас.

ЧП: Да, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто к нему в последнее время возмутились американцы.

ОО: По идее, они не должны были против него ничего делать, потому что сын Байдена в него в борде компании. И Квасьневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких намерений.

ЧП: Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Коли передавай привет.

ОО: А когда можно узнать или получить какое-то решение?

ЧП: Давай через неделю, пусть Юля приедет, мы встретимся, и тогда я тебе скажу.

ОО: Хорошо, я тогда полечу, а через неделю вернусь. Как Юля вернется, я через Юру сообщу. Тогда я буду на связи.

ЧП: Все, давай, на связи.

Как заявил Александр Онищенко в комментарии " Украинской правде", он решил опубликовать эту запись именно сейчас в связи с презентацией своей книги, а также предстоящими президентскими выборами.

"И еще 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать", - отметил он, добавив, что опубликованное "только ягодки", а дальше будет интереснее.

Напомним, Александр Онищенко является фигурантом "газовому делу", которое расследует НАБУ. По данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству убыток на сумму более 1613000000 гривен. Руководителями преступной группировки кроме самого депутата считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко уехал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Летом 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности , задержание и арест депутата Онищенко .

В декабре 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование по Александра Онищенко.