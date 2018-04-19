|В Google Chrome появились новые полезные опции
|19.04.2018 10:32
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В популярном интернет-обозревателе Google Chrome для мобильных устройств появились несколько новых опций. Благодаря им станет поменьше надоедливой рекламы.
В 66-ой версии веб-браузера теперь есть функция блокировки видеорекламы – теперь ролики не будут автоматически запускаться со звуком, информирует svodka.net.
Главное новшество новинки – это «умный» алгоритм, предназначенный для обнаружения именно таких звуковых медиафайлов.
В новом Google Chrome видео при посещении определенного интернет-ресурса будет проигрываться автоматически только при соблюдении двух условий. Первое — звук обязательно должен быть отключен. Второе – пользователь ранее уже посещал этот сайт.
Нововведения направлены на то, чтобы пользователи не тратили впустую интернет-трафик. И чтобы их не раздражал слишком громкий звук рекламы.
Читайте: С января 2018 года Google Chrome заблокирует автозапуск видео со звуком
Google Chrome 66-ой версии также предоставил возможность экспортировать пользовательские пароли в csv-файл. Который в дальнейшем можно хранить в таком виде или экспортировать в сторонний менеджер паролей.