В популярном интернет-обозревателе Google Chrome для мобильных устройств появились несколько новых опций. Благодаря им станет поменьше надоедливой рекламы.

В 66-ой версии веб-браузера теперь есть функция блокировки видеорекламы – теперь ролики не будут автоматически запускаться со звуком, информирует svodka.net.

Главное новшество новинки – это «умный» алгоритм, предназначенный для обнаружения именно таких звуковых медиафайлов.

В новом Google Chrome видео при посещении определенного интернет-ресурса будет проигрываться автоматически только при соблюдении двух условий. Первое — звук обязательно должен быть отключен. Второе – пользователь ранее уже посещал этот сайт.

Нововведения направлены на то, чтобы пользователи не тратили впустую интернет-трафик. И чтобы их не раздражал слишком громкий звук рекламы.

Читайте: С января 2018 года Google Chrome заблокирует автозапуск видео со звуком

Google Chrome 66-ой версии также предоставил возможность экспортировать пользовательские пароли в csv-файл. Который в дальнейшем можно хранить в таком виде или экспортировать в сторонний менеджер паролей.

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