Американская певица Лана Дель Рей, покидая сцену, подверглась нападению поклонника. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лана Дель Рей после концерта столкнулась с "сумасшедшим фанатом" Фото: lanadelrey / Instagram Об этом сообщает издание The Sun.В финале выступления, когда Лана Дель Рей уже покидала сцену, мужчина перелез через заграждения и прыгнул на нее.Видео в Instagram разместила пользовательница heylen13."Лана Дель Рей была атакована сумасшедшим фанатом", – написала она. @lanadelrey being attacked by a crazy “fan” after leaving the stage in Antwerp... * Hope you’re OK? #lanadelrey #sportpaleis #antwerp #latothemoontour #attack #lanadelreyfans #lanadelreyfanbase #concert Публикация от Christophe Heylen (@heylen13) 17 Апр 2018 в 3:23 PDT Охрана задержала нападавшего.Лана Дель Рей – американская певица и автор песен. 32-летняя исполнительница поет в жанрах барокко-поп, дрим-поп, трип-хоп, инди-поп, рок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



