В среду вечером, 18 апреля, в Киеве в троллейбусе произошла драка, во время которой был применен нож, сообщает Украинская правда .

По данным издания, случай произошел на улице Малой Житомирской в троллейбусе №18 - между двумя компаниями произошла драка, в результате которой один человек получил несерьезные ножевые ранения.

Водитель троллейбуса, увидев потасовку, заблокировал двери транспортного средства до прибытия правоохранителей. Поэтому всем пассажирам пришлось оставаться внутри.

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции Киева Оксаны Блищик, один человек получил порез руки. Двух активных участников драки доставили в управление полиции. Им предъявят обвинения по ст. 125 УК по факту нанесения легких телесных повреждений.

Как сообщал svodka.net, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании EasyJet, произошла драка между тремя девушками в состоянии алкогольного опьянения .

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