Курс Bitcoin 19 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой добавил менее 1%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 19 апреля, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8169.00 BTС/USD (+0.72%)

Американская биржа Bitfinex 8161.50 BTС/USD (+0.57%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (8110.50 BTС/USD) вырос на 0.72%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 13 497 635 долларов на 1659 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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