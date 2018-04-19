|Смущенный бульдог-социопат стал звездой сети
|19.04.2018 10:41
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В сети набирает слава видео, на котором щенок английского бульдога отказался забавляться с другими собаками в тренировочном центре, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что видео с собакой было опубликовано на ресурсе Reddit и под ним интернет-пользователи развернули целую дискуссию, пытаясь установить причину такого поведения животного. По мнению одних, пес испугался или же засмущался, а другие считают, что он просто ленивый, чтобы шалить с сородичами.
Кроме этого, что многие юзеры сравнивали себя с псом в определенных жизненных ситуациях и оставляли соответсвующие комментарии :"Это я на своих рабочих корпоративах", "Это я вокруг толпы людей".
Как сообщал svodka.net ранее, жительница Торонто Джинни Ли обнаружила, что ее самоед по кличке Стелла очень любить петь. По словам женщины, ее собака не только выводит рулады, но и аккомпанирует себе, наступая на пищащую игрушку. Концерты, конечно, получаются не очень мелодичными, однако наблюдать за этим очень забавно.
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