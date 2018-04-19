В сети набирает слава видео, на котором щенок английского бульдога отказался забавляться с другими собаками в тренировочном центре, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что видео с собакой было опубликовано на ресурсе Reddit и под ним интернет-пользователи развернули целую дискуссию, пытаясь установить причину такого поведения животного. По мнению одних, пес испугался или же засмущался, а другие считают, что он просто ленивый, чтобы шалить с сородичами.

Кроме этого, что многие юзеры сравнивали себя с псом в определенных жизненных ситуациях и оставляли соответсвующие комментарии :"Это я на своих рабочих корпоративах", "Это я вокруг толпы людей".

Как сообщал svodka.net ранее, жительница Торонто Джинни Ли обнаружила, что ее самоед по кличке Стелла очень любить петь . По словам женщины, ее собака не только выводит рулады, но и аккомпанирует себе, наступая на пищащую игрушку. Концерты, конечно, получаются не очень мелодичными, однако наблюдать за этим очень забавно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира