Присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии будет помогать уменьшению зависимости украинской экономики от импорта традиционных энергоносителей, заявили в пресс-службе президента Петра Порошенко. Порошенко подписал закон о присоединении Украины к IRENA 27 декабря Фото: president.gov.ua ", сообщает 27 декабря пресс-служба главы государства."Реализация закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов", – сказано в сообщении.Также отмечается, что участие Украины в IRENA "будет помогать доступу нашей страны к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики"."Присоединение к уставу – это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет помогать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов", – добавили в пресс-службе.Верховная Рада 5 декабря приняла инициированный президентом законопроект №0164 о присоединении Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.В документе говорится, что Украина сможет присоединиться к уставу на 30-й день после даты сдачи на хранение документа о присоединении.В пояснительной записке отмечается, что членами IRENA являются 150 государств, еще 30 государств начали процесс получения членства."Программа работы агентства IRENA облегчает доступ к информации по вопросам выработки и использования энергии из возобновляемых источников, включая проверенные данные о потенциале возобновляемых источников энергии, передовой опыт, эффективные финансовые механизмы и данные относительно новейшей технологической экспертизы, а также предполагает предоставление практических советов развивающимся промышленным государствам по улучшению их нормативно-правовой базы, привлечению инвестиций и наращиванию потенциала в соответствующей сфере", – говорится в записке.Отмечается, что членство Украины в агентстве IRENA позволит подавать заявки в Абудабский фонд развития по поводу получения льготных кредитов. Бюджет фонда составляет $350 млн, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1–2% сроком до 20 лет, включая пятилетний льготный период, при условии софинансирования 50/50.Международное агентство по возобновляемым источникам энергии – организация, основанная в 2009 году для поддержки использования всех форм возобновляемых источников энергии. Организация была учреждена по инициативе правительства Германии. Устав организации вступил в силу 8 июля 2010 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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