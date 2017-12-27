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Порошенко подписал закон о присоединении Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии
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27.12.2017 12:35
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Присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым
источникам энергии будет помогать уменьшению зависимости украинской
экономики от импорта традиционных энергоносителей, заявили в
пресс-службе президента Петра Порошенко. Порошенко подписал закон
о присоединении Украины к IRENA 27 декабря Фото:
president.gov.ua ", сообщает 27 декабря пресс-служба главы
государства."Реализация закона позволит нашему государству
использовать мировой опыт в области возобновляемых источников
энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых
технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов
реализации соответствующих проектов", – сказано в
сообщении.Также отмечается, что участие Украины в IRENA "будет
помогать доступу нашей страны к льготным кредитам и получению
рекомендаций по совершенствованию законодательства в области
возобновляемой энергетики"."Присоединение к уставу – это
очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет помогать
уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных
энергоносителей и повышению эффективности потребления
топливно-энергетических ресурсов", – добавили в
пресс-службе.Верховная Рада 5 декабря приняла инициированный
президентом законопроект №0164 о присоединении Украины к
уставу Международного агентства по возобновляемым источникам
энергии.В документе говорится, что Украина сможет присоединиться к
уставу на 30-й день после даты сдачи на хранение документа о
присоединении.В пояснительной записке отмечается, что членами IRENA
являются 150 государств, еще 30 государств начали процесс получения
членства."Программа работы агентства IRENA облегчает доступ к
информации по вопросам выработки и использования энергии из
возобновляемых источников, включая проверенные данные о потенциале
возобновляемых источников энергии, передовой опыт, эффективные
финансовые механизмы и данные относительно новейшей технологической
экспертизы, а также предполагает предоставление практических
советов развивающимся промышленным государствам по улучшению их
нормативно-правовой базы, привлечению инвестиций и наращиванию
потенциала в соответствующей сфере", – говорится в
записке.Отмечается, что членство Украины в агентстве IRENA позволит
подавать заявки в Абудабский фонд развития по поводу получения
льготных кредитов. Бюджет фонда составляет $350 млн, кредиты
предоставляются на конкурсной основе под 1–2% сроком до 20 лет,
включая пятилетний льготный период, при условии софинансирования
50/50.Международное агентство по возобновляемым источникам
энергии – организация, основанная в 2009 году для поддержки
использования всех форм возобновляемых источников энергии.
Организация была учреждена по инициативе правительства Германии.
Устав организации вступил в силу 8 июля 2010 года.
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