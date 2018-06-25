В мае текущего года чистая прибыль платежеспособных банков Украины составила почти 2,1 миллиарда гривен, тогда как за подобный период прошлого года их убыток превысил 2,5 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным финрегулятора, чистая прибыль банковского сектора страны за пять месяцев составила 12,8 миллиарда гривен. Это на 87% больше показателя прошлого года (6,8 миллиарда гривен).

Также отмечается, что в целом доходы банков в январе-мае составили 78,3 миллиарда гривен, а расходы - 65,5 миллиардов гривен.

Как сообщал svodka.net ранее, глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина сможет выплатить долговые обязательства до 2020 года без внешнего финансирования, в том числе и без кредитов Международного валютного фонда.

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