Независимая автокефальная Украинская церковь станет актом восстановления исторической справедливости. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент

"Все эти годы продолжался незаметный для постороннего глаза разговор между Украиной и Вселенским престолом. Представители Украины ездили как на работу бороться за украинскую церковь. Моя пасхальная встреча с Варфоломеем была далеко не первой, но оказалась очень обнадеживающей, более результативной. В течение нашей многочасовой беседы с патриархом, членами Синода я наконец почувствовал, что пришло время разрезать эту дипломатическую тишину быстрыми, дипломатическими шагами. На днях я написал прошение к патриарху о грамоте про независимость Украинской православной церкви... Это станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарха Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

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