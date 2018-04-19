В Министерстве обороны пояснили, что капитан I ранга Роман Гладкий освобожден от должности начальника штаба — первого заместителя командующего Военно-морскими силами Украины из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого», — отмечается в сообщении.

При этом указывается, что причины освобождении непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. «Предположение некоторых СМИ о других причинах освобождении не соответствуют действительности», — отметили в Минобороны.

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Как сообщалось, 18 апреля некоторые СМИ написали, что министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Гладкого от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины на время проведения служебного расследования.

По данным СМИ, предметом расследования якобы станут как финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве жены офицера Елены.

Также отмечалось, что первые два года после начала войны жена Гладкого якобы продолжала вместе с детьми жить во временно оккупированном Крыму, а дочь занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

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