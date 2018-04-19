По словам Бочковского, доля нелегального игорного бизнеса в стране довольно значительна

"Весь лотерейный рынок в течение последних лет находится в состоянии неопределенности. С 2014 года операторы лотерей не могут получить лицензии, потому что не были разработаны лицензионные условия. А сейчас, когда их наконец-то разработали, накануне их принятия правительству постоянно вставляют палки в колеса. Лично мне понятно, что такая ситуация подвешенности, в первую очередь, выгодна тем, кто и так, по сути, работает нелегально. Это позволяет им и дальше успешно существовать", - заявил Андрей Бочковский в интервью "УНИАН".

"Без понятных лицензионных условий, мы обречены и дальше барахтаться в этой мутной воде, безосновательно обвинять друг друга, постоянно находясь в состоянии скандала. Вот только выигрывают от этого не бизнес, не люди и не имидж Украины, а отдельные политики, эксперты, которые делают себе имя на манипуляциях. И, конечно же, выигрывает нелегальный рынок", - подчеркнул он.

Как отметил Бочковский, принятие Кабмином лицензионных условий для лотерейных операторов не только даст возможность урегулировать рынок, но и придаст импульс его развитию.

"По сути, мы сейчас оказались в ситуации 2001 года, когда не было ни лицензионных условий, ни понятных для инвесторов лицензий. Однако, когда выдали лицензию и утвердили правила вся деятельность, в этом виде бизнеса сразу активизировалась. Что отразилось на продажах, налогах и на всем остальном. Поэтому лицензионные условия нужно принять как можно быстрее. Даже если потом нужно будет дорабатывать законодательство. Процесс внесения законодательных изменений, как правило, не быстрый. А деньги в госбюджет, на социальные программы, чистка рынка от нелегальных компаний и, в целом, привлечение инвестиций в лотерейный бизнес нужны уже сейчас. Без урегулирования ситуации с лицензиями только этого не будет", - подчеркнул генеральный директор УНЛ.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк заявил о том, что лотерейный рынок нужно легализовать, поскольку деньги от легализации уже заложены в бюджет на 2018 год.

"Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно", - отметил он.