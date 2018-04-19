|Бунт на Закарпатье из-за решения суда по несовершеннолетнему убийце (видео)
|19.04.2018 10:46
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Крестьяне перекрыли дорогу местного значения с требованием справедливо наказать несовершеннолетнего преступника, пишет IA ZIK.
14 летний парень совершил жестокое убийство. Он нанес почти два десятка ножевых ранений своему товарищу.
Местных возмутило решение суда. Когда люди увидели, что парень
свободно гуляет по селу, то перекрыли дорогу и требуют от
правоохранителей немедленно поймать преступника и вынести
справедливый приговор. Несколько крестьян собрались под домом, где
живет парень.
На место прибыли и правохранители, которые задержали юношу. Его
доставили в Тячевский отделение полиции. Парня охраняли несколько
полицейских, чтобы над подростком не совершили самосуд.