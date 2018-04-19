В четверг, 19 апреля, в Киеве дерево рухнуло на припаркованный под ним автомобиль и повредило его.

Инцидент произошел около 09:00 по адресу Новоконстантиновская 15\15. Дерево рухнуло через дорогу от бизнес центра «Риальто», информирует svodka.net.

Пострадал автомобиль Daewoo Sens. В результате падения на машине погнулась крыша и выбито заднее стекло.

В автомобиле и рядом на момент падения дерева никого не было, следовательно пострадавших нет. Владелец машины вызвал полицию, чтобы зафиксировать факт.

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