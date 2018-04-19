Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка истекает в мае 2018 года. К участию в конкурсе по отбору новых членов его не допустили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кандидатуру Вовка комиссия уже отклоняла, но он решение обжаловал Фото: European Business Association / Facebook "КК провела заседание, на котором заслушала дополнительные объяснения кандидатов о наличии соответствующего опыта в сфере энергетики и опыта работы на руководящих должностях. Ульяна Письменная допущена к участию в конкурсе, Антону Гудаченко и Дмитрию Вовку отказано. КК проведет первые собеседования с кандидатами 20–23 апреля", – написала она.Голикова добавила, что обжаловать решение конкурсной комиссии можно в суде. https://www.facebook.com/svetlana.golikova.16/posts/1692181280861248 "Экономическая правда" пишет, что кандидатуру Вовка комиссия уже отклоняла, но он решение обжаловал.В конце декабря 2014 года Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ. С июня 2015 года он стал главой регулятора. Срок полномочий Вовка истекает в мае 2018 года.Согласно требованиям закона о Нацкомиссии по энергетике, ее членом может быть человек, имеющий не менее пяти лет опыта работы в сфере энергетики или коммунальных услуг, в том числе на руководящих должностях не менее двух лет.Вовк объяснил конкурсной комиссии, что во время работы в инвестиционной компании ICU два года занимался реструктуризацией кредитного портфеля группы компаний "Донецксталь", работающей в сфере энергетики, пишет INSIDER. Еще три года он был членом НКРЭКУ.В ходе заседания конкурсной комиссии было выяснено, что Вовк сотрудничал с группой компаний "Донецксталь" в качестве финансового советника, что не является необходимым опытом.НКРЭКУ состоит из семи членов. Сейчас в составе регулятора остались только Вовк и Руслан Машлякивский. В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко временно назначил Викторию Морозову и Вадима Таратуна членами НКРЭКУ.Конкурсная комиссия проводит два конкурса по отбору новых членов. В ходе первого изберут пятерых, в ходе второго – двух. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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