|Ремонт дорог: халтурщиков будут вносить в черный список
|19.04.2018 10:50
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В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, выполняющих ремонтно-дорожные работы. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал председатель Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент.
"Мы подготовили проект закона, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, выполняющих ремонтно-дорожные работы", - сказал Новак.
Этот закон позволит отслеживать, кто из подрядчиков некачественно выполняет работы.
Напомним, в ЕБРР назвали основное направление инвестиций в украинские дороги.
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