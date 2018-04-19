В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, выполняющих ремонтно-дорожные работы. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал председатель Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент.

"Мы подготовили проект закона, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, выполняющих ремонтно-дорожные работы", - сказал Новак.

Этот закон позволит отслеживать, кто из подрядчиков некачественно выполняет работы.

Напомним, в ЕБРР назвали основное направление инвестиций в украинские дороги.

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