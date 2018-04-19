Сегодня в пассажирском лайнере на высоте больше 9 км над взорвался двигатель и разбил иллюминатор,. Одну из пассажирок вытянуло в иллюминатор самолёта и ранило осколками, передает со ссылкой на .

Свидетели говорят, что случай случился с самолётом авиакомпании Southwest Airlines, летевшем из Нью-Йорка в Даллас во вторник утром.

Взрыв произошёл вскоре после взлёта, осколок отлетел от двигателя и пробил окно в салоне.

Самолёт совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Филадельфии в 11:20.

Осколок пробил стекло, после чего из-за резкой разгерметизации салона одну женщину затянуло в окно. Остальные пассажиры бросились затягивать её обратно в салон.

Тодд Баур, один из пассажиров, рассказал: «Одну пассажирку частично вытянуло из самолёта, но остальные пассажиры втащили её обратно».

Тодд говорит, что сразу по приземлении женщину забрали медики.

Другой пассажир, Марти Мартинес, транслировал происходящее в Фейсбук, где написал: «Что-то не так с нашим самолётом! Похоже, мы падаем! Аварийное приземление!! Рейс Southwest из НЙ в Даллас!»

Позже Мартинес признался: он был уверен, что транслирует «последние мгновения» своей жизни.

Взрыв произошёл на высоте 9 700 м. К счастью, самолёт приземлился без происшествий, и почти никто не пострадал.

Вот это жуткое видео:

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