Онищенко написал книгу о Порошенко под названием «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе». Нардеп заявил, что в ней содержится серия эксклюзивных историй о персональной коррупции президента.

Телеведущая, генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко на странице в Facebook назвала книгу беглого народного депутата Александра Онищенко о президенте Украины Петре Порошенко «украинским Уотергейтским скандалом», информирует svodka.net.

«Книга Александра Онищенко – это украинский Уотергейтский скандал. Порошенко должен дать интервью и объясниться с обществом», – написала журналистка.

Онищенко написал книгу о Порошенко под названием «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе». Нардеп заявил, что в ней содержится серия эксклюзивных историй о персональной коррупции президента. Книга будет опубликована на четырех языках – немецком, английском, украинском и русском. День презентации пока неизвестен.

Нардеп фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании «Укргазвидобування». По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.

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По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.

5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его «подставили и кинули».

В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию «Страна», что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, «торговался и организовывал коммерческие голосования» в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.

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Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.

18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.

В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.

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