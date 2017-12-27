Возбуждено крайней мере три уголовных дела из-за списания средств

"В Ощадбанк поступили постановления Соломенского суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов об оффшорных компаниях. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета" , - информируют "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не одно, а по крайней мере три уголовных производства в отношении должностных лиц по ст. 388 (незаконные действия в отношении арестованного имущества) и ст. 191 (растрата) Уголовного кодекса.

Напомним, на счетах Виктора Януковича в "Ощадбанке" было 31500000 гривен и 85 000 долларов.

Отметим, в апреле государственный банк Сбербанк приступил к спецконфискации $ 1,5 миллиарда средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда.