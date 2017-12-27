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НАБУ изымает документы в Сбербанке по делу о конфискации денег Януковича
27.12.2017 12:35
НАБУ изымает документы в Сбербанке по делу о конфискации денег Януковича
Возбуждено крайней мере три уголовных дела из-за списания средств
Национальное антикоррупционное бюро проводит выемку документов в Сбербанке по уголовным производствах о спецконфискацию 1500000000 долларов, арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
НАБУ изымает документы в Сбербанке по делу о конфискации денег Януковича Фото: forbes.ua

"В Ощадбанк поступили постановления Соломенского суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов об оффшорных компаниях. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета" , - информируют "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не одно, а по крайней мере три уголовных производства в отношении должностных лиц по ст. 388 (незаконные действия в отношении арестованного имущества) и ст. 191 (растрата) Уголовного кодекса.

Напомним,  на счетах Виктора Януковича в "Ощадбанке" было 31500000 гривен и 85 000 долларов.

Отметим, в апреле государственный банк Сбербанк приступил к  спецконфискации $ 1,5 миллиарда средств экс-президента  Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда. 

Печерский районный суд Киева принял решение, которым обязал "Ощадбанк Украины" предоставить информацию о сумме денежных средств , которые были на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича в этом государственном банке состоянию на 10 ноября 2016 года.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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