Рада поддержала обращение Порошенко к вселенскому патриарху о создании в Украине автокефальной поместной православной церкви
19.04.2018 10:56
"За" проголосовали 268 нардепов. "За" проголосовали 268
нардепов, против – 36.В обращении президента говорится, что
томос об автокефалии православной церкви в Украине "станет не
только торжеством православия, но и актом глубокой исторической
справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу
благословенную землю свет христианской веры"."Этот долгожданный
документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и
межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Этот
документ вознесет на новые высоты уважение и авторитет вселенского
патриарха между украинцев", – отмечается в документе.В июне
2016 года украинские парламентарии попросили вселенского
патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной
церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года,
которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции
Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании
парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской
православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает
появления в стране так называемой государственной церкви. Президент
также исключил запрет деятельности других православных конфессий.17
апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством
парламентских фракций заявил, что "на ';
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