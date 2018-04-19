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Рада поддержала обращение Порошенко к вселенскому патриарху о создании в Украине автокефальной поместной православной церкви
19.04.2018 10:56
"За" проголосовали 268 нардепов.  "За" проголосовали 268 нардепов, против – 36.В обращении президента говорится, что томос об автокефалии православной церкви в Украине "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры"."Этот долгожданный документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Этот документ вознесет на новые высоты уважение и авторитет вселенского патриарха между украинцев", – отмечается в документе.В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } });   Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '242190'; comments.start();
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