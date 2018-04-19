|Президент попросил поддержки парламента для предоставления Томоса на автокефальную церковь
|19.04.2018 10:58
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Президент просит поддержки парламента для обращения к Вселенскому патриарху специальным постановлением парламента о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской православной церкви. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент
“Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать мое письмо (о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской православной церкви — ред.) к Вселенскому патриарху специальным постановлением парламента... Это надо сделать, исходя из дипломатических соображений для продолжения и завершения переговорного процесса. Свое письмо, постановление, соответствующие обращения украинских иерархов я как можно скорее должен отправить в Стамбул”, — заявил П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что Украина обязана обеспечить признание автокефальной православной церкви.
“Украина как независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право — она обязана конституировать такую церковь (автокефальную — ред.) и обеспечить ее признание со стороны только мирового православия”, — подчеркнул он.
Как сообщал Президент заявил, что будет просить Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.