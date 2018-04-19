Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии, сообщил в среду американский . Ким Чен Ын когда-то учился в Швейцарии.

В числе вариантов, которые рассматривались были также столица Китая Пекин, столица КНДР Пхеньян и Монголия, но все они не подходят американцам по соображениям безопасности. «Американские чиновники настаивают на более нейтральном месте, желательно в Европе, и Швейцария — между основных вариантов», — говорится в публикации.

По данным , также рассматривался вариант с деревней Пханмунджом на границе между КНДР и Южной Кореей, где 27 апреля должен состояться первый за много лет межкорейский саммит. Источники издания также сообщали, что возможным местом встречи может быть Швеция.

Напомним, что на прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео, который вскоре должен занять пост государственного секретаря США, летал в Пхеньян на секретную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Помпео посетил Пхеньян в рамках подготовки американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, может пройти в конце мая — начале июня.

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