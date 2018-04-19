В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде назвал восстановлением глубокой исторической справедливости создание в Украине православной церкви, пишет NEWSONE.

"Все эти годы продолжался негласный разговор между Украиной и Вселенским престолом. Моя пасхальная встреча с патриархом Варфоломеем была далеко не первой, но стала впервые очень результативной и обнадеживающей. Во время несколько часового разговора с патриархом я почувствовал, что настало время разрезать дипломатическую тишину быстрыми и конкретными шагами. Я написал официальное обращение про томос об автокефалии православной церкви Украины", - заявил глава украинского государства.

Вместе с тем президент выразил мнение, что долгожданный томос об автокефалии больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессионный мир, усилит права и свободы граждан Украины, которые перестанут делиться на якобы канонических и неканонических.

"Такой томос укрепит нашу независимость и удалит те рудименты политического проекта, который называется "русский мир". И который придумали иерархи русской православной церкви", - подчеркнул президент и призвал депутатов поддержать его письмо к Вселенскому Патриарху.

"Много православных граждан Украины хотят иметь, как это заведено во всем православном мире, Единую поместную автокефальную украинскую церковь. Церковь, которая молитвенно будет соединена с другими поместными церквями, но административно независимую от любых церковных юрисдикций, особенно от той которая прямо связана со страной агрессором", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 18 апреля, президент Украины Петр Порошенко на закрытой встречи с членами Кабинета министров обсуждал возможность введения дополнительных санкций против России, а также вопрос создания в стране единой поместной церкви .

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