Украинская группа The Hardkiss презентовали в сети новый клип к песне «Мелодія» — третьему синглу грядущего студийника «Залізна ластівка».

Эффектное видео с элементами космической тематики вышло на официальном YouTube-канале группы 19 апреля и уже успело собрать свыше 9 тыс. просмотров, информирует svodka.net.

«Это история о счастливой любви. Это признание девушки, манифест любимому человеку. Когда человек влюблен — он никого и ничего вокруг не замечает. Любимый — он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе», — рассказала о ролике солистка Юлия Санина.

Любовь, по словам Саниной, очень разная и многогранная, и это стало основой новой видеоработы.

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Режиссером ролика выступил Валерий Бебко, оператором стал Ярослав Пилунский.

«Проанализировав будущий альбом, мы пришли к выводу, что в нем будет столько космоса, чего-то вневременного и неземного. Потому этим видео мы решили продолжить эту концепцию», — пояснил идею видео Бебко.

Сюжет клипа раскрывает зрителю историю в двух плоскостях: Земля, 50-е годы, улица, на которой люди спешат по своим делам и не замечают пришелицу из будущего, вторая плоскость — Космос. В нем и разворачивается история любви двух астронавтов.

В обсуждениях клип коллектива первые зрители назвали «невероятным».

«Это невероятно! Вот действительно, легенды украинской музыки. Никогда не было подобного у нас в стране, да и вообще не много кто способен делать все настолько качественно и с душой!» — подчеркнули поклонники группы.

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